Фото: пресс-служба администрации города Орла

В Орле 27 декабря на площади Ленина откроется каток под открытым небом. Опробовать лед можно с 19.00.

Сегодня состоится церемония торжественного открытия в с 17.00 до 19.00, а с 28 декабря каток будет работать без выходных и праздников с 10.00 до 21.30.

Всего восемь сеансов в день, длительность каждого – один час: 10.00-11.00; 11.30-12.30; 13.00-14.00; 14.30-15.30; 16.00-17.00; 17.30-18.30; 19.00-20.00; 20.30-21.30. Получасовой перерыв рассчитан на дезинфекцию помещения для инвентаря и обновление ледового покрытия.

Орловцы со своими коньками могут кататься бесплатно, а если их нет, то аренда стоит 150 рублей, а по льготному тарифу – 100 рублей. Им могут воспользоваться дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной Войны, члены семей с тремя и более детей до достижения младшим возраста 16 лет и сопровождающие инвалидов I группы и детей-инвалидов.

В случае аренды спортивного оборудования необходимо оставить в залог либо 1 500 рублей, либо документ. Залог остается в ячейке, а ключи от нее передаются арендатору, сообщает пресс-служба администрации города Орла.