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Где в Орле сделать прививку от коронавируса в предновогоднюю неделю. Публикуем график работы пунктов вакцинации с 27 по 30 декабря.

Прививку можно сделать в здании территориального управления по Северному району на Московском шоссе, 137, с 12.00 до 19.00 в понедельник и среду.

Еще один пункт функционирует на улице Московской, 67, рядом с магазином «Европа», с 12.00 до 19.00, с понедельника по четверг.

Медики примут желающих и на улице Автовокзальной, дом 1, на втором этаже во вторник и четверг с 12.00 до 19.00.

Доступна вакцинация и на базе больницы в Железнодорожном районе на улице 3-ей Курской, 56, на втором этаже, с понедельника по четверг с 10.00 до 14.00.

Помимо этого, функционирует прививочный пункт в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ, на площади Каменской, 1. Вакцину можно получить с 9.00 до 20.00 с понедельника по четверг.

С понедельника по четверг вакцинироваться можно в ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе, дом 4, с 12.00 до 19.00.

Для прохождения вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования. 1, 2 и 7 января прививочные пункты будут закрыты, сообщает пресс-служба администрации города Орла.