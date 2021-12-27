Руководителем орловского депздрава официально назначен Станислав Шувалов

Фото из инстаграма Станислава Шувалова

Станислав Шувалов официально назначен руководителем Департамента здравоохранения Орловской области. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба регионального Правительства.

Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков. Ранее Станислав Шувалов занимал должность первого заместителя Министра здравоохранения Саратовской области. До этого также работал в системе здравоохранения, с 2012 по 2015 года возглавлял поликлинику Управления ФСКН России по Саратовской области.

Шувалов с конца октября 2021 исполнял обязанности главы орловского депздрава, сменив на посту другого и.о. - Владимира Николаева. Тот, в свою очередь, временно руководил Департаментом после Ивана Залогина, уголовное дело которого сейчас рассматривается в суде.