В Орловской области прокуратура отстояла право жильцов на капремонт

Жильцам многоквартирных домов пришлось добиваться капитального ремонта через суд Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области жильцам многоквартирных домов пришлось добиваться капитального ремонта через суд. Права жителей отстояла прокуратура.

Ведомство провело проверку, в итоге оказалось, что права жильцов нарушены.

- Установлено, что организацией «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» не принято надлежащих мер по проведению капитального ремонта в двух домах в селе Судбище и пгт Хомутово, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Дальше - суд, который встал на сторону жильцов и защитил их право жить в отремонтированных домах. Пока что решение не вступило в законную силу.