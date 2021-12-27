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Общество27 декабря 2021 6:18

Охотников за елками в Орловской области подстерегают полицейские и лесники

За незаконную вырубку деревьев может грозить штраф до трех миллионов рублей или лишение свободы
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области в преддверии нового года в совместные рейды выходят полицейские и лесники. Цель - выявить и пресечь случаи незаконной вырубки деревьев.

- Полицейские и представители лесничества обеспечивают контроль за движением транспортных средств вблизи лесных массивов, досматривают весь грузовой транспорт, на котором перевозится круглый лес и пиломатериалы, проверяют у водителей лесовозов документы на соответствие требованиям законодательства, предъявляемым к перевозке древесины, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За незаконную вырубку деревьев грозит как административная, так и уголовная ответственность. Обычных жителей могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, должностных лиц на 50 тысяч, юридических - на сумму от 400 до 700 тысяч. А если лесоруб-нарушитель попал под уголовную статью, то штраф и вовсе может достигнуть трех миллионов рублей. А может и вовсе грозить лишение свободы на срок до семи лет.