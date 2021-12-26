В последнюю неделю 2021 года в Орле сильные морозы сменятся небольшим минусом

В последнюю неделю года крепкий мороз сменится небольшим минусом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле в последнюю неделю 2021 года крепкие морозы сменятся небольшим минусом, ожидаются и снегопады, и солнечные дни. Публикуем подробный прогноз погоды на 27-31 декабря.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 27 декабря на термометрах от -15 ночью до -8 днем. Ночью кратковременный снег, днем без осадков. Небо ясное с небольшой облачностью. Давление 747 мм рт.ст., ветер западный 4 м/с.

Во вторник к 28 декабря от -12 до -9 градусов. Пасмурно, без осадков. Давление 752 мм рт.ст., ветер сменит направление на юго-восточное, скорость 1 м/с.

В среду 29 декабря от -12 в ночные часы до -6 днем. Ожидается снегопад. Давление 744 мм рт.ст., ветер с востока 6 м/с.

В четверг 30 декабря ночью -8 градусов, в светлое время суток -3. Облачно с прояснениями, небольшой кратковременный снег. Ветер южный 2 м/с, атмосферное давление 742 мм рт.ст.

В пятницу 31 декабря на термометрах от -6 градусов в ночные часы до -2 днем. Небо затянуто облаками, небольшой снег. Ветер с юга 3 м/c, давление опустится до 737 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, в новогоднюю ночь ожидается легкий мороз и снег.