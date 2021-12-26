В столкновении трех "КамАзов" под Орлом погиб водитель бензовоза

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В Орловской области столкнулись три большегрузных автомобиля. Последствия у ДТП оказались трагическими: погиб водитель бензовоза, еще один водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Авария произошла на дороге "Орел-Ефремов" 26 декабря. Пока что полицейские устанавливают все обстоятельства жуткого происшествия, но уже известна предварительная картина. Все случилось около одиннадцати утра в Залегощенском районе. На 51 километре, в районе населенного пункта Благодатное, не разъехались три "КамАза".

- По предварительной информации, 55-летний водитель бензовоза с прицепом допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение в движущимся во встречном направлении автомобилем "КамАз" с прицепом под управлением водителя 37 лет и последующим столкновением в с автомобилем "КамАз" с прицепом под управлением водителя 41 года, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В итоге водитель бензовоза погиб на месте аварии до приезда скорой. 41-летний водитель другого большегруза с ранениями госпитализирован.

На месте работали полицейские, медики и спасатели.