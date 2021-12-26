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Звезды26 декабря 2021 7:20

Экскурсию по краеведческому музею Ола проведет мультимедийный гид

Приложение дополненной реальности расскажет интересные факты об экспонатах
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Экскурсию по краеведческому музею проведет мультимедийный гид

Экскурсию по краеведческому музею проведет мультимедийный гид

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Экскурсию по Орловскому краеведческому музею проведет мультимедийный гид. Специальное приложение расскажет интересные факты об экспонатах.

Мулитемедийный гид на русском и английском языках появился в 2021 году. Схема использования простая: нужно скачать специальное приложение и считать QR-код, которым оснащены экспонаты.

- Интерактивный гид позволяет посетителю получить доступ к интересным фактам о коллекции музея. В приложении Artefact можно узнать о деталях предмета, нажав на «точки интереса», прочитать развернутое описание в статье, а для тех, кто предпочитает слушать, в Artefact доступен аудиогид, - рассказали в Орловском краеведческом музее.

Возможность таких экскурсий с дополненной реальностью появилась благодаря нацпроекту культура.