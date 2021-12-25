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Звезды25 декабря 2021 6:33

Музей Русанова в Орле 25 деабря устроил день открытых дверей

Маленьких посетителей ждет новогодняя викторина
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Музей Русанова в Орле 25 декабря приглашает взрослых и маленьких горожан в гости. В честь дня рождения музея здесь день открытых дверей.

Музей посвящен знаменитому полярному исследователю Владимиру Русанову, экспозиция расположена в доме, где прошло детство и юношеские годы ученого. Это единственный в мире музей, посвященный Русанову.

Взрослые смогут узнать все о полярных экспедициях исследователя, о жизни народов Севера, а также о городском быте конца XIX — начала ХХ века. А маленьких посетителей ждет новогодняя викторина "Что лежит в сундуке?".

КОГДА? ГДЕ?

25 декабря, 10.00-17.00

ул. Русанова, 43

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