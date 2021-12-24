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Общество24 декабря 2021 13:19

В Орловской области сотрудники ГИБДД провели акцию «трезвый водитель

Полицейские побеседовали с автолюбителями и вручили им памятки
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области сотрудники ГИБДД провели акцию «трезвый водитель». Полицейские побеседовали с автолюбителями и вручили им памятки «0% алкоголя» и поздравили с наступающим Новым годом.

В ходе акции сотрудники инспекции останавливали автомобили и рассказывали водителям об административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Врученные памятки содержат выдержки из Правил дорожного движения и законодательства, регламентирующее ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД Росси по Орловской области.