Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области сотрудники ГИБДД провели акцию «трезвый водитель». Полицейские побеседовали с автолюбителями и вручили им памятки «0% алкоголя» и поздравили с наступающим Новым годом.

В ходе акции сотрудники инспекции останавливали автомобили и рассказывали водителям об административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Врученные памятки содержат выдержки из Правил дорожного движения и законодательства, регламентирующее ответственность за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба УМВД Росси по Орловской области.