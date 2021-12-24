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Происшествия24 декабря 2021 12:09

В Орле Росгвардейцы предотвратили кражу зимних ботинок

Покупатель собрался выйти из магазина в новой обуви, не заплатив
Сергей Силаев
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Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Фото: Архив "КП"

В Орле Росгвардейцы предотвратили кражу зимних ботинок. Покупатель собрался выйти из магазина в новой обуви, не заплатив.

На пульт правоохранителей поступил тревожны сигнал из гипермаркета в Северном районе Орла. Через несколько минут сотрудники прибыли на место.

Они выяснили, что 29-летний орловец пытался выйти из магазина после примерки новых ботинок, не оплатив товар. Росгвардейцы задержали молодого человека и доставили в ближайший отдел полиции, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.