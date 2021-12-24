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Общество24 декабря 2021 11:33

В Орловской области четверо сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры

Администрация Должанского района не обеспечила их жильем
Сергей Силаев
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Фото: Вячеслав Коваленко

Фото: Вячеслав Коваленко

В Орловской области четверо сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры. Администрация Должанского района не обеспечила их жильем.

В Должанском районе администрация долгое время не принимала меры по обеспечению жильем детей, имеющих статус сирот. Прокурор района обратился в суд с заявлением о возложении обязанности предоставления квартир на орган местного самоуправления.

Суд удовлетворил требование ведомства. Права сирот восстановлены после вмешательства прокуратуры, они получили благоустроенные квартиры, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.