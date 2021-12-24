В Орловской области свободно 450 ковидных коек

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области, по данным на 24 декабря, свободно 450 ковидных коек. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Департамента здравоохранения Станислав Шувалов во время онлайн-брифинга с журналистами.

По информации Шувалов, всего в больницах региона развернуто 1 706 специализированных коек для пациентов, больных коронавирусом. Занято на сегодняшний день 1 256 из них.

Из всех госпитализированных пациентов 68 человек лежат под аппаратом искусственной вентиляции легких, всего же коек с возможностью инвазивной терапии легких развернуто 179.

На 24 декабря в Орловской области 205 новых случаев коронавируса. Выздоровело за последние сутки сразу 757 человек, скончалось 5.