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Общество24 декабря 2021 9:28

В Орле продолжается прием малышей в новые ясли на Планерной

Детский сад для самых маленьких ждет воспитанников в возрасте до трех лет
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Новые ясли на Планерной в Орле продолжают прием детей. Детский сад для малышей в возрасте до трех лет откроется через несколько недель, он рассчитан на 80 детей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Орла, уже 56 малышей записаны в ясли, а 24 места еще свободны. Садик новый, он построен в рамках нацпроекта "Демография".

- Полы с подогревом, уникальное детское игровое оборудование, инклюзивная среда, удобные и безопасные веранды, просторная прилегающая территория, добрые и заботливые воспитатели — это и не только дожидается воспитанников, - говорят в мэрии.

Справки по телефонам 73-54-46, 73-59-17.