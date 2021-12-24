На 24 декабря в Орловской области 205 новых случаев коронавируса

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Федеральный оперштаб представил свежую статистику по коронавирусу в регионах России. Рассказываем, сколько человек заболело, выписано и скончалось от ковида на 24 декабря 2021 года.

Диагностировали коронавирусную инфекцию 205 орловцам. Общее число заболевших приближается к 70 тысячам: за все время пандемии зафиксировано 69 221 случай заражения.

Выздоровело и выписано сразу 757 жителей Орловской области. Всего излечилось 61 288 человек.

Смертельные случаи фиксируются каждый день. По данным федерального оперштаба, за последние сутки умерло 5 орловцев с лабораторно диагностированным ковидом. За время пандемии ушло из жизни 1 448 человек.