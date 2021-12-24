Найденная банковская карта довела орловскую пенсионерку до уголовного дела

Пенсионерка из Орловской области стала фигуранткой уголовного дела из-за найденной банковской карты Фото: Ольга СУПОНЕВА

Пенсионерка из Орловской области стала фигуранткой уголовного дела из-за найденной банковской карты. 60-летняя женщина отоварилась за чужой счет, теперь ей предстоит оказаться на скамье подсудимых.

Инцидент произошел в Мценском районе. В местный отдел полиции пришла женщина и рассказала, что потеряла кошелек, а через некоторое время с ее карты списалось больше тысячи рублей. Платежное средство амчанка сразу заблокировала и пришла с заявлением в ОВД.

- Установлением всех обстоятельств происшествия занялись оперативники. Они просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке и вблизи ее. В поле зрения объектива попала женщина. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили ее личность и местонахождение, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На женщину, отоварившуюся с чужой карты, завели уголовное дело по статье "Кража". Оказалось, что женщина закупилась сразу в двух магазинах, чтобы сумма покупок была меньше тысячи рублей и не нужно было вводить пин-код. Сейчас продолжается следствие, амчанка под подпиской о невыезде.

В полиции орловцам напоминают, что если банковская карта утеряна, нужно позвонить в банк, заблокировать и перевыпустить ее. А если вы нашли чужую карту, то отнесите ее в ближайшее банковское отделение или полицию.