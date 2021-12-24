В Орле ревнивцу, убившему сожительницу, суд дал 9 лет тюрьмы

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле суд вынес приговор по делу об убийстве местным жителем женщины. В декабре 2020 44-летний орловец из ревности напал на свою сожительницу с ножом.

Уголовное дело расследовал следком. За время следствия и судебного разбирательства установлено, что к кровавой развязке привел пьяный конфликт. Мужчина и его 43-летняя возлюбленная проводили время, распивая спиртное в квартире в Заводском районе города.

- На почве ревности между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник хозяйственным ножом нанес ей множественные удары в область головы и туловища, от которых потерпевшая скончалась на месте, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

За убийство, по решению суда, орловец отправится на 9 лет в тюрьму. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.