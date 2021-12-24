На Кромском шоссе Орла случился пожар в многоквартирном доме

На Кромском шоссе случился пожар Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле на Кромском шоссе случился пожар в многоквартирном доме. Троих человек спасли пожарные, еще двенадцати помогли эвакуироваться.

ЧП случилось нынешней ночью, 24 декабря. В пожарную службу о происшествии сигнал поступил немного за полночь, когда спасатели прибыли на место, из окна на третьем этаже валил густой черный дым. Сотрудники МЧС вывели жильцов, огонь удалось затушить.

- В результате пожара в помещении кухни на третьем этаже сгорели предметы обихода на площади 3 квадратных метра, обгорела стена на такой же площади, закопчен потолок по всей площади; в помещении общего коридора закопчен потолок, - рассказали "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара еще предстоит установить, никто не пострадал.