Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Чаще всего в Орловской области болеют коронавирусом люди старшего возраста. По прежнему наиболее высокая заболеваемость отмечается среди орловцев 40-64 лет и старше 65 лет.

Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по борьбе с covid-19 накануне, 23 декабря. Не смотря на то, что в целом заболеваемость в регионе снизилась на 10% за последнюю неделю, все равно каждый сутки прибавляется больше чем по 200 заболевших.

- Из общего количества заболевших новой коронавирусной инфекцией 39,4% относится к числу работающего населения, случаи новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в 474 организованных коллективах, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Есть среди болеющих ковидом и дети: зафиксировано, по последним данным, 170 случаев или 10,6%.