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В Орловской области на 10% снизилась заболеваемость ковидом. Однако во всех районах региона регистрируются новые случаи заражения.

Ситуацию с распространение коронавирусной инфекции обсуждали 23 декабря на заседании профильного оперштаба.

- Наиболее высокие показатели заболеваемости в течение последних двух недель зарегистрированы на территориях Орла, Свердловского, Дмитровского, Корсаковского, Краснозоренского, Орловского, Урицкого, Сосковского районов. Значительный рост заболеваемости и высокие показатели заболеваемости за последнюю неделю отмечен на территории Должанского района, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В Орловской области за прошедшие сутки 202 человека заболели коронавирусом. Выписан 721 пациент, 7 орловцев не справились с болезнью.