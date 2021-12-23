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Общество23 декабря 2021 13:46

В Орловской области на несколько дней остановится вакцинация от коронавируса

Сделать прививку не удастся 31 декабря, а также 1,2 и 7 января
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области на несколько дней приостановится вакцинация от коронавируса. Сделать прививку не получится 31 декабря, а также 1,2 и 7 января.

Об этом сообщает пресс-служба регионального Правительства. Решение было принято 23 декабря на заседании оперштаба по борьбе с covid-19. Также сообщается, что на время новогодних праздников выездные прививочные пункты будут работать по сокращенному графику: с 10.00 до 16.00.

В целом же в Орловской области уровень вакцинации превышает среднероссийские показатели. Прививки делают жители всех районов региона.