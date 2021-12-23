СК завел уголовное дело о неуплате налогов фирмой, связанной с мэром Орла

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Следственный комитет завел уголовное дело о неуплате крупной суммы налогов. Организация, связанная с мэром Орла, недоплатила государству больше 46 миллионов рублей.

Фигурантом дела стал директор и главный бухгалтер ООО "Партнер". Эта организация, как ранее показала прокурорская проверка, аффилирована мэру Орла Юрию Парахину. По версии следствия, бизнес был раздроблен, а доходы скрывались несколько лет.

- С целью занижения доходов путем их распределения на подконтрольные взаимозависимые ООО «Универсал» и «Союз» в условиях целенаправленного дробления бизнеса, направленного на получение необоснованной налоговой экономии, ввиду неправомерного применения к данным юридическим лицам упрощённой системы налогообложения, подозреваемый уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, - сообщает СУ СК Росси по Орловской области.

Сейчас следователи собирают доказательную базу, расследование продолжается.