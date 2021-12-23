Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орловец получил штраф за несоблюдение режима самоизоляции. Мужчина заплатит 7 тысяч 500 рублей.

Управление Федеральной службы в сфере благополучия человека по Орловской области 18 октября проверило местного жителя. В результате проверки выяснилось, что орловец с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» не соблюдал режим самоизоляции, а именно отсутствовал дома.

В ходе судебного заседания местный житель не признал вину и рассказал, что вышел из дома в аптеку, а затем проехал на кладбище, ни с кем не контактируя. Суд назначил административное наказание в размере 7 500 рублей, что ниже наказания, предусмотренного статьей.

- Уменьшение размера штрафа соответствует как интересам орловца, так и государства, - сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла.