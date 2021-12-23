Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье23 декабря 2021 12:25

В Орловской области за прошедшие сутки 202 человека заболели коронавирусом

Выписан 721 пациент, 7 орловцев не справились с болезнью
Сергей Силаев
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области за прошедшие сутки 202 человека заболели коронавирусом. Выписан 721 пациент, 7 орловцев не справились с болезнью, сообщил федеральный оперативный штаб.

Число заражений продолжает постепенно снижаться. За последние сутки диагноз «коронавирус» у орловцев подтвердился 202 раза. Общее число заболевших в области за время пандемии – 69 016.

За последние 24 часа 731 пациент излечился от вируса, а общее количество выздоровевших – 60 531.

Смертность остается на высоком уровне – 7 орловцев скончались. Общее число погибших от коронавируса в Орловской области – 1 443.