Орловцев просят не кататься с необорудованных горок: это опасно! Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле не оборудованные для катания горки посыплют песком и солью.

Заместитель мэра города Орла Олег Минкин поручил выявить несанкционированные склоны

Горки, которые орловцы самовольно превращают в аттракционы, будут помечены запрещающими знаками. В случае, если люди продолжат кататься, склоны посыплют песком и солью, а также вывезут снег с территории.

Также накануне новогодних каникул со школьниками проводятся тематические беседы. Для безопасности необходимо использовать стандартные сертифицированные горки, которые установлены на дворовых территориях, сообщает пресс-служба администрации Орла.