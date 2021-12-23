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Общество23 декабря 2021 12:00

В Орле не оборудованные для катания горки посыплют песком и солью

В опасных местах, где любят полихачить на ватрушках горожане, установят предупреждающие знаки
Сергей Силаев
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Орловцев просят не кататься с необорудованных горок: это опасно!

Орловцев просят не кататься с необорудованных горок: это опасно!

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле не оборудованные для катания горки посыплют песком и солью.

Заместитель мэра города Орла Олег Минкин поручил выявить несанкционированные склоны

Горки, которые орловцы самовольно превращают в аттракционы, будут помечены запрещающими знаками. В случае, если люди продолжат кататься, склоны посыплют песком и солью, а также вывезут снег с территории.

Также накануне новогодних каникул со школьниками проводятся тематические беседы. Для безопасности необходимо использовать стандартные сертифицированные горки, которые установлены на дворовых территориях, сообщает пресс-служба администрации Орла.