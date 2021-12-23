Орловский губернатор Андрей Клычков улетел в Сирию

Фото из инстаграма Андрея Клычкова
Фото: соцсети
Орловский губернатор улетел в Сирию. Об этом Андрей Клычков сам сообщил в социальных сетях, а заодно и поделился снимками из заграничной поездки.
Фото из инстаграма Андрея Клычкова
Фото: соцсети
- С рабочим визитом в Сирии, - коротко подписал видео из поездки глава Орловской области.
Фото из инстаграма Андрея Клычкова
Фото: соцсети
Цели визита Андрей Клычков не обозначил, зато выложил ряд фотографий из Сирийской Арабской Республики.
Фото из инстаграма Андрея Клычкова
Фото: соцсети