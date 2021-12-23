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Политика23 декабря 2021 11:56

Орловский губернатор Андрей Клычков улетел в Сирию

Снимками из рабочей поездки он поделился в инстаграме
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото: соцсети

Орловский губернатор улетел в Сирию. Об этом Андрей Клычков сам сообщил в социальных сетях, а заодно и поделился снимками из заграничной поездки.

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото: соцсети

- С рабочим визитом в Сирии, - коротко подписал видео из поездки глава Орловской области.

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото: соцсети

Цели визита Андрей Клычков не обозначил, зато выложил ряд фотографий из Сирийской Арабской Республики.

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото из инстаграма Андрея Клычкова

Фото: соцсети