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Общество23 декабря 2021 11:33

Три юных орловца получили медали МЧС за спасение утопающей девочки

Молодые люди в мае текущего года спасли купальщицу, которая тонула в реке Зуша
Сергей Силаев
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Троих юных орловцев наградили за спасение утопающей девочки

Троих юных орловцев наградили за спасение утопающей девочки

Три юных орловца получили медали МЧС за спасение утопающей девочки. Награждение прошло в здании областной администрации.

Награды героям вручили первые лица города и начальник Главного управления МЧС России по Орловской области Александр Новиков. Молодые люди в мае текущего года спасли девочку, которая тонула в реке Зуша.

- Два учащихся 8 класса школы №9 города Мценска Михаил Громляк и Александр Матвеев, а также студент Орловского техникума агробизнеса и сервиса Михаил Фомичев получили медали МЧС России «За содружество во имя спасения» за спасение жизни человека, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.