В Орле пассажир украл деньги у жены водителя такси

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле пассажир украл деньги с банковской карты у жены водителя такси. Возбуждено уголовное дело.

В полицию обратилась местная жительница с заявлением о пропаже 11 тысяч рублей с ее банковской карты. Они были переведены на счет некой девушки. Полицейские установили молодого человека, который может быть причастен к краже.

Как оказалось, 25-летний орловец являлся пассажиром такси и должен был перевести деньги за поездку жене таксиста. В ходе разговора водителя и его супруги орловец услышал данные, которые позволили войти ему в онлайн-сервис и совершить два перевода на счет знакомой. После двух переводов с карты женщины пропало 11 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Местному жителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.