Благотворительная акция "Свет рождественской звезды" в Орле поможет двум девочкам-инвалидам

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В Орле в январе 2022 вновь пройдет благотворительная акция "Свет рождественской звезды". Все собранные средства пойдут в помощь двум девочкам-инвалидам: девятилетней Надежде и десятилетней Виолетте.

У Надежды Колосовой диагноз ДЦП. Благодаря реабилитации и постоянным занятиям у девочки наблюдается прогресс, а следующий шаг - Бобат- и Войта-терапия, орловчанку уже ждут на процедуру в Брянской области. Стоимость - 80 тысяч рублей.

А у Виалетты Абдурашитовой структурная фокальная эпилепсия. Девочке нужно обледование, которое поможет определить тактику дальнейшего лечения. Стоиомость его 50 тысяч рублей.

Сам благотворительный концерт пройдет 14 января, а перечислить средства в помощь девочкам можно уже сейчас. Реквизиты счетов их мам есть на официальном сайте городской администрации.