Орловцы потратили с банковских карт 303 миллиарда рублей

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Орловцы имеют в распоряжении 1,2 миллиона платежных карт. За 9 месяцев текущего года совершено 218 миллионов операций на сумму 303 миллиарда рублей.

На 1 октября 2021 года только 11% банковских карт жителей области являлись кредитными. Сумма транзакций составила 303 миллиарда рублей, что на треть больше аналогичного периода прошлого года. Сумма платежей также возросла – на 27%.

Орловцы тратят в среднем 2 140 рублей на оплату одной покупки в интернете, а средний чек по области почти в два раза меньше – 1 120 рублей.

Жители области стали немного реже снимать наличные с карт. Количество операций уменьшилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За девять месяцев объем совершенных безналичных платежей за товары и услуги был в 1,3 раза больше, чем общее количество наличных, снятых в банкоматах, сообщает пресс-служба орловского отделения ГУ Банка России по ЦФО.