Фото: пресс-служба администрации города Орла

Орел ищет подрядчика для ремонта Карачевского шоссе. Ремонт обойдется в 169,6 миллиона рублей.

Шоссе от улицы Комсомольской до улицы Мостовой станет одним из объектов национального проекта «Безопасные и качественные дороги» 2022 года. Поиск подрядчика начался 21 декабря.

Ремонт разделен на этапы из-за масштабности проекта. В следующем году в планах реализация первой части ремонтного проекта. Подрядчик заменит дорожное полотно и тротуары на протяжении почти двух километров. Помимо этого, появятся велосипедные дорожки.

Начальная цена контракта – 169,6 миллионов рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 декабря 2022 года, сообщает пресс-служба администрации города Орла.