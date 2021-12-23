Фото: Вячеслав Коваленко

В Орле 23 декабря пункты вакцинации открыты во всех районах города. Публикуем график работы.

В Северном районе Орла с 12.00 до 19.00 функционирует прививочный пункт в администрации на Московском шоссе, дом 137, на первом этаже, рядом с центральным входом.

В Железнодорожном районе города прививают от коронавируса с 10.00 до 14.00 в поликлинике «РЖД-Медицина», на втором этаже, в кабинете 29, на 3-ей Курской, 56.

В этом же районе остановится мобильный пункт на улице Московской, 67. Он открыт с 12.00 до 19.00. В это же время привиться можно на втором этаже здания автовокзала на улице Автовокзальной, 1.

С 9:00 до 20:00 получить вакцину можно в здании Фундаментальной библиотеки ОГУ им. И.С. Тургенева на площади Каменской, 1, а также на первом этаже здания Многофункционального центра на улице Ленина, 1.

Помимо этого, с 12:00 до 19.00 каждый день жителей Орла ждут на приеме в ТМК «ГРИНН», на первом этаже.

Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.