В Орловской области горело несколько жилых домов Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области несколько жилых домов потушили пожарные за минувшие сутки. О происшествиях, случившихся в регионе за 22 декабря, рассказали в МЧС.

Один из серьезных пожаров произошел в Залегощенском районе. Здесь, в деревне Подмаслово, огонь охватил жилой дом и хозяйственную постройку. Пожар тушили спасатели из двух частей, пламя грозило перекинуться на стоящие рядом строение. Его удалось усмирить. Однако дом сгорел.

- Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Еще один дом горел в деревне Борщовка в Урицком районе. Люди смогли самостоятельно покинуть горящее здание, никто не пострадал. Пожарные потушили огонь, но жилище спасти не удалось. Причина, по которой случилось ЧП, - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.