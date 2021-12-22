В орловском музее Тургенева открылась новая выставка

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В Орловском государственном литературном музее И.С. Тургенева открылась выставка «Возлюбленный Мценский уезд». В ней собраны работы пятнадцати авторов: фотографов, мастеров прикладного искусства и художников.

Основная тематика – природа Мценского края, уголки музея-заповедника И.С. Тургенева и старинные улочки. Посетители смогут увидеть изображения со старинными храмами Мценска, а также пейзажи мест, связанных с творчеством Фета и Тургенева. На выставке будут присутствовать деревянные вазы и старинное мценское кружево конца XVIII - начала XIX века.

КОГДА? ГДЕ?

21 декабря – 18 января, 10.00-17.00

Ул. Тургенева, 11

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