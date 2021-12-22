В Орловском районе провалился под лед и утонул пожилой мужчина

62-летний мужчина вышел на неокрепший лед и погиб Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловском районе пожилой мужчина погиб, провалившись под лед. ЧП с трагическим исходом случилось неподалеку от села Калинино 21 декабря.

О происшествии сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Накануне вечером очевидцы сообщили в службу спасения, что на пруду, предположительно утонул человек. На место прибыли спасатели. Тело погибшего удалось обнаружить лишь утром 22 декабря: примерно в половине десятого погибшего мужчину водолазы извлекли из воды.

Установлено, что ему было 62 года. Тело передали полиции.

В МЧС просят орловцев не выходить на лед: это может завершиться гибелью.

- Большинство трагедий происходят во время зимней рыбалки или при переходе водоема по льду. К группам риска относятся, в первую очередь, дети, любители подледной рыбалки и все желающие сократить по льду маршруты движения. Любители зимней рыбалки, откажитесь от неоправданного риска и воздержитесь от выхода на лед. Безопасного льда на водоемах региона сейчас нет! - обращаются к жителям региона в чрезвычайном ведомстве.