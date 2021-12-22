Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

В Орле начали прививать иностранцев от коронавируса. Вакцинация проходит в студенческой поликлинике ОГУ.

Процедура вакцинации платная. Стоимость прививки – 1 100 рублей. Поликлиника на работает по будням с 9.00 до 15.00. Она находится на улице Красина, дом 3.

– В наш регион поставлено 3,5 тысяч доз вакцины. Этого количества хватит на всех иностранных граждан. Сделав прививку, они смогут обезопасить себя и окружающих, а также вернуться к такому же режиму жизни, как и граждане России, имеющие QR-код, – отметил главный врач поликлиники Александр Котов.

После прохождения вакцинации пациент должен находиться под присмотром медиков в течение получаса. При опоздании более чем на 10 минут запись на процедуру аннулируется, сообщает пресс-служба администрации города Орла.