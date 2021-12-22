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Происшествия22 декабря 2021 12:38

В Орловской области возбуждено дело об убийстве нацистами мирного населения

Следственный комитет завел его после обнаружения останков в Болховском районе
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: СК по Орловской области

Фото: СК по Орловской области

В Орловской области возбуждено дело об убийстве, совершенном нацистами. Следственный комитет завел его после обнаружения останков мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны в Болховском районе.

Как уже рассказывала "Комсомолка", скелеты людей нашли рабочие 16 декабря. На территории Болховского завода полупроводниковых приборов велись земельные работы и в котловане, на глубине около двух метров, строители увидели человеческие кости. На место прибыли следователи, поисковики. Было установлено, что скелеты принадлежат орловцам, убитым фашистами.

- В результате проведенного осмотра места происшествия обнаружены и изъяты фрагменты тридцати человеческих скелетных останков с повреждениями, в том числе в виде огнестрельных ранений, что указывает на причинение потерпевшим насильственной смерти общеопасным способом, предположительно, во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, - сообщает Следственный комитет России.

Впереди экспертизы - медицинские и генетические. Предстоит установить точную причину гибели людей, найти их родственников.

За годы оккупации Орловской области немецкими захватчиками, нацистами было убито около 80 тысяч человек из числа мирного населения. Оккупация продлилась с 1941 по 1943 год.