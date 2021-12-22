В Орловской области детям-сиротам начнут выдавать сертификаты на покупку жилья

Сертификат на покупку жилья позволит сиротам самостоятельно выбирать себе квартиру Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На сессии областного Совета 22 декабря в Орле принят законпроект, который позволит детям-сиротам получать жилье по сертификатам. Орловцы, оставшиеся без родителей, смогут получит выплату и приобрести жилье в любом населенном пункте области.

Законопроект разработали по предложению прокуратуры региона, депутаты областного заксобрания его поддержали единогласно. Сироты будут получат именной сертификат, удостоверяющий право на выплату для покупки собственной квартиры.

Передать этот сертификат третьим лицам нельзя, а получить можно по достижению возраста 23 лет. Есть еще ряд условий: не должно быть непогашенной судимости, алкогольной или наркотической зависимости. А также сирота должен официально работать (или учиться).

- На 2022 год в областном бюджете на приобретение жилья детям-сиротам запланировано выделить 333 млн рублей. Дополнительные средства в размере 137 млн рублей Орловская область планирует получить из федеральной казны, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.