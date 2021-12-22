Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орловцы за последнюю неделю получили более 200 разрешений на оружие. В ходе 70 проверок Росгвардии составлен 31 административный протокол и изъяты 4 единицы оружия.

Росгвардейцы с 13 по 20 декабря провели 70 проверок владельцев оружия по месту жительства. Сотрудники ведомства изъяли снаряжение и составили протоколы за нарушение правил оборота оружия и боеприпасов, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

– В случае смерти близкого родственника оружие и боеприпасы необходимо сдать на хранение в подразделение Росгвардии по месту жительства, – сообщил заместитель начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Сергей Кутепкин. - Четыре единицы оружия были изъяты в связи со смертью законных владельцев.