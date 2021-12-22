В Орле планируют продать здание администрации Советского района и акции "Орел-Отель"

В Орле планируют продать акции "Орел-Отель" и здание Советской администрации Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле утвержден прогнозный план приватизации на 2022 год. В него вошел пакет акций "Орел-Отель" и здание администрации Советского района, которые планируется продать.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского горсовета. План утвердили на сессии горсовета 21 декабря, в него включили 26 объектов недвижимости. В том числе и здание по Октябрьской,30 - районную администрацию, и стопроцентный пакет акций гостиниц.

- Прогнозируемые доходы от реализации муниципального имущества — 301 510 тысяч рублей, от реализации земельных участков, находящихся под объектами — 36 018 тысяч рублей, от реализации пакета акций — 989 288 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба Орловкого горсовета.