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Здоровье22 декабря 2021 9:21

В Орловской области 204 человека за последние сутки заразились коронавирусом

Выздоровело 689 пациентов, 7 умерло
Сергей Силаев
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Фото: сайт «Стопкоронавирус.рф»

Фото: сайт «Стопкоронавирус.рф»

В Орловской области 204 человека за последние сутки заразились коронавирусом. Выздоровело 689 пациентов, 7 умерло, сообщил оперативный штаб.

Заболеваемость заметно снижается. За последние 24 часа подтвердились 204 диагноза. Общее количество заболевших за пандемию – 68 814.

Число победивших инфекцию более чем в 3 раза выше количества заболевших – 689. Общее число выписанных пациентов на Орловщине 59 810.

Смертность остается на высоком уровне. Еще 7 орловцев не справились с болезнью. За время пандемии от коронавируса умерло 1 436 человек.