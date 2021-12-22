Фото: сайт «Стопкоронавирус.рф»

В Орловской области 204 человека за последние сутки заразились коронавирусом. Выздоровело 689 пациентов, 7 умерло, сообщил оперативный штаб.

Заболеваемость заметно снижается. За последние 24 часа подтвердились 204 диагноза. Общее количество заболевших за пандемию – 68 814.

Число победивших инфекцию более чем в 3 раза выше количества заболевших – 689. Общее число выписанных пациентов на Орловщине 59 810.

Смертность остается на высоком уровне. Еще 7 орловцев не справились с болезнью. За время пандемии от коронавируса умерло 1 436 человек.