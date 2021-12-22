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Общество22 декабря 2021 9:05

В Ливнах сотрудники ГИБДД провели мероприятие для детей

Оно состоялось в детском саду №22
Сергей Силаев
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Ливнах сотрудники ГИБДД провели мероприятие для детей. Оно состоялось в детском саду №22.

Полицейские стали гостями в Центре развития ребенка и рассказали юным орловцам о правилах дорожного движения и алгоритмах безопасного поведения. Воспитанники научились выполнять действия по сигналу светофора, пользоваться разметкой и распознавать дорожные знаки. Они рассказали в стихах и песнях правила поведения на проезжей части.

После акции сотрудники ГИБДД вручили детям учебное пособие для дошкольников по правилам дорожного движения и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности, сообщает пресс-служба УМВД Росси по Орловской области.