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Происшествия22 декабря 2021 8:40

У орловца украли велосипед из подъезда

Возбуждено уголовное дело
Сергей Силаев
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Велосипед был изъят во временном жилище вора

Велосипед был изъят во временном жилище вора

Фото: Ольга СУПОНЕВА

У орловца украли велосипед из подъезда. Возбуждено уголовное дело.

Кража произошла в Верховском районе. Местный житель обратился с заявлением о пропаже велосипеда в полицию. Транспортное средство находилось в подъезде дома, а запирающие устройства пострадавший не использовал.

Оперативники осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и выяснили, что к хищению причастен 58-летний местный житель. Полицейские изъяли велосипед.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о мере пресечения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.