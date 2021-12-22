Велосипед был изъят во временном жилище вора Фото: Ольга СУПОНЕВА

У орловца украли велосипед из подъезда. Возбуждено уголовное дело.

Кража произошла в Верховском районе. Местный житель обратился с заявлением о пропаже велосипеда в полицию. Транспортное средство находилось в подъезде дома, а запирающие устройства пострадавший не использовал.

Оперативники осмотрели место происшествия, опросили возможных очевидцев и выяснили, что к хищению причастен 58-летний местный житель. Полицейские изъяли велосипед.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Решается вопрос о мере пресечения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.