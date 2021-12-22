Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле погибла пожилая женщина при пожаре. Возгорание произошло на улице Мясоедова.

На пульт спасателей в 21 декабря в 15:14 поступило сообщение о пожаре на улице Мясоедова. Загорелся деревянный дом.

Спасатели выехали на место и обнаружили погибшую 90-летнюю женщину. В доме выгорела кухня.

На месте работали сотрудники третьей и специализированной пожарно-спасательной части. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.