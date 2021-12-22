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Происшествия22 декабря 2021 6:52

Орловец украл из чужого дома лом и одежду

Возбуждено уголовное дело
Сергей Силаев
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Следствие продолжается

Следствие продолжается

Фото: Архив "КП"

Орловец украл из чужого дома лом и одежду. Возбуждено уголовное дело.

Орловец обратился в полицию с заявлением о краже. Он сообщил оперативникам, что из его дома пропала одежда и металлический лом, а дверь неизвестные вскрыли. Пострадавший не проживает в этом доме, а использует его для хранения вещей.

Стражи порядка выяснили, что к преступлению причастен 47-летний орловец. Он проник в дом, украл личные вещи и лом, а затем отправился в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.