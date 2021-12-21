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Общество21 декабря 2021 14:25

Почти 200 миллионов рублей получит Орловская область на строительство школ

Постановление подписал Михаил Мишустин
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Фото: Ольга СУПОНЕВА (архив)

Орловская область получит почти 200 миллионов рублей федеральных средств на строительство школ. Постановление о выделении денег подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Всего регионам страны федеральный центр выделит субсидий на сумму более 24 миллиардов рублей. Орловская область в 2022 году получит 54,3 миллиона, а в 2023 - 144,8 миллиона рублей.

Пресс-служба регионального Правительства отмечает, что деньги выделят 23 регионам, которые подтвердили готовность к предстоящей работе по строительству новых учебных заведений.