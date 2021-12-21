Новый томограф установили в больнице Боткина в Орле

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В орловской городской больнице им. Боткина установили новый томограф. Обследования с его помощью проводить начнут в январе 2022.

О новой медицинской технике рассказал губернатор Андрей Клычков на своих страницах в соцсетях. Томограф обошелся в 50 миллионов рублей, сейчас медиков обучают работе с новым аппаратом.

- Первые исследования начнут проводиться в январе. Все помещения готовы и соответствуют установленным нормам и требованиям. Напомню, что также здесь ведутся работы по замене лифтов главного и акушерских корпусов, - рассказал Клычков.