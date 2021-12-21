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Общество21 декабря 2021 14:19

Новый томограф установили в больнице Боткина в Орле

Обследования на оборудовании начнут проводиться с января
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В орловской городской больнице им. Боткина установили новый томограф. Обследования с его помощью проводить начнут в январе 2022.

О новой медицинской технике рассказал губернатор Андрей Клычков на своих страницах в соцсетях. Томограф обошелся в 50 миллионов рублей, сейчас медиков обучают работе с новым аппаратом.

- Первые исследования начнут проводиться в январе. Все помещения готовы и соответствуют установленным нормам и требованиям. Напомню, что также здесь ведутся работы по замене лифтов главного и акушерских корпусов, - рассказал Клычков.