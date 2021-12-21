Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Перед рабочими орловского завода "Флакс" погасили долг по зарплате. Предприятие задолжало сотрудника больше миллиона рублей.

Долг на предприятии образовался за октябрь месяц перед 24 работниками, сумма превысила 1,1 миллиона рублей. После того, как трудовая инспекция вскрыла нарушение, в дело вмешалась прокуратура.

- В связи с выявленными нарушениями трудовых прав граждан прокуратура внесла представление генеральному директору организации. После вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате перед работниками погашена, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.