Орловские аудиторы нашли нарушения при проверке Фонда капремонта

Аудиторы нашли нарушения в деятельности орловского Фонда капремонта Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Контрольно-счетная палата Орловской области опубликовала отчет с результатами проверки деятельности Фонда капремонта. Аудиторы нашли множество нарушений.

Предметом проверки стала программа по капитальному ремонту многоквартирных домов региона. Из отчета следует, что в 2020 году не были достигнуты показатели по ремонту МКД: из 402 домов, по данным на 1 июня 2021, были отремонтированы 276 или чуть более 68% от плана. Среди нарушений Жилищного Кодекса также тот факт, что 27домов включены в план без учета сроков проведения капитального ремонта, перенесен срок ремонта 51 дома и другое.

В отчете значится, что директор Фонда также не исполнил судебных решений по устранению недостатков, допущенных рабочими во время ремонта домов. Кроме того в числе нарушений упомянут и размер задолженности, нереальной к взысканию, по взносам за капремонт: она превысила 160 миллионов рублей.

- Установлены нарушения порядка проведения закупок, факты превышения предельной стоимости капремонта, неэффективное использование средств, низкий уровень качества проектно-сметной документации, нарушения подрядчиками сроков выполнения работ, факты приемки некачественно выполненных работ и другие нарушения действующего законодательства, - гласит выдержка из отчета КСП Орловской области.

Материалы проверки переданы в прокуратуру, директору Фонда внесено представление.