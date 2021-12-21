Леонида Музалевского поощрили высшей наградой Госдумы

Спикера Орловского облсовета Музалевского поощрили высшей наградой Госдумы. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин наградил Леонида Музалевского знаком "За заслуги в развитии парламентаризма".

Об этом сообщает пресс-служба облсовета, поделился новостью в своем аккаунте в соцсетях и сам председатель регионального парламента.

- Знак за заслуги в парламентаризме является высшей наградой Госдумы. Он дается только на основе единогласного решения Совета Госдумы, - пояснили в облсовете.