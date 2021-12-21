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Политика21 декабря 2021 11:50

Спикера Орловского облсовета Музалевского поощрили высшей наградой Госдумы

Вячеслав Володин наградил Леонида Музалевского знаком "За заслуги в развитии парламентаризма"
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Леонида Музалевского поощрили высшей наградой Госдумы

Леонида Музалевского поощрили высшей наградой Госдумы

Спикера Орловского облсовета Музалевского поощрили высшей наградой Госдумы. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин наградил Леонида Музалевского знаком "За заслуги в развитии парламентаризма".

Об этом сообщает пресс-служба облсовета, поделился новостью в своем аккаунте в соцсетях и сам председатель регионального парламента.

- Знак за заслуги в парламентаризме является высшей наградой Госдумы. Он дается только на основе единогласного решения Совета Госдумы, - пояснили в облсовете.