Леонида Музалевского поощрили высшей наградой Госдумы
Спикера Орловского облсовета Музалевского поощрили высшей наградой Госдумы. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин наградил Леонида Музалевского знаком "За заслуги в развитии парламентаризма".
Об этом сообщает пресс-служба облсовета, поделился новостью в своем аккаунте в соцсетях и сам председатель регионального парламента.
- Знак за заслуги в парламентаризме является высшей наградой Госдумы. Он дается только на основе единогласного решения Совета Госдумы, - пояснили в облсовете.